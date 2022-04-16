التفاح وفوائده الجمالية للبشرة

الوكيل الإخباري - يعد التفاح من أبرز الفواكه التي تعود بفوائد مذهلة للصحة إضافة إلى الجمالية التي يجهلها البعض إلا أن للتفاح من الممكن أن يغني السيدات عن العديد من المرطبات للبشرة والجلد.

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جمعنا لكم في هذا المقال بعض النصائح التي يمكن إتباعها في إستخدام التفاح لغرض جمالي.



- يساهم التفاح بشكل كبير في تفتيح البشرة وإعطاءها نضارة ونعومة كبيرة نظراً لإحتوائه على مستوى عال من الكولاجين

- يعطي التفاح مرونة ورطوبة للبشرة

-يرطب البشرة

- يحمي التفاح البشرة من الأشعة فوق البنفسجية والحروق التي ممكن أن يسببها

- يساعد على إخفاء أثار المتعلقة بحب الشباب

- خل التفاح يشد البشرة

-يحتوي على فيتامين a

-يعالج التجاعيد وعلامات الشيخوخة

ماسكات يمكن تحضيرها مع التفاح



1- ماسك التفاح والخيار والبطاطا لمنع التجاعيد

المكونات: حبّة من البطاطا، تفاحة، نصف خيارة

يتم طحن المكوّنات، وخلطها معاً، ووضع الخليط على الوجه، يترك الماسك على الوجه لمدّة 10 دقائق.



2-ماسك التفاح والخميرة

المكونات: برش تفاح، ملعقة خميرة

يتم برش التفاح جيداً ويضاف إليه ملعقة خميرة ثم ضعيه لمدة 20 دقيقة على بشرتك.

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