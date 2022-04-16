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السبت، 16-04-2022 12:00 م

التفاح وفوائده الجمالية للبشرة

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الوكيل الإخباري - يعد التفاح من أبرز الفواكه التي تعود بفوائد مذهلة للصحة إضافة إلى الجمالية التي يجهلها البعض إلا أن للتفاح من الممكن أن يغني السيدات عن العديد من المرطبات للبشرة والجلد.

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جمعنا لكم في هذا المقال بعض النصائح التي يمكن إتباعها في إستخدام التفاح لغرض جمالي.

- يساهم التفاح بشكل كبير في تفتيح البشرة وإعطاءها نضارة ونعومة كبيرة نظراً لإحتوائه على مستوى عال من الكولاجين
- يعطي التفاح مرونة ورطوبة للبشرة
-يرطب البشرة

- يحمي التفاح البشرة من الأشعة فوق البنفسجية والحروق التي ممكن أن يسببها
- يساعد على إخفاء أثار المتعلقة بحب الشباب
- خل التفاح يشد البشرة
-يحتوي على فيتامين a

-يعالج التجاعيد وعلامات الشيخوخة

 

ماسكات يمكن تحضيرها مع التفاح

1- ماسك التفاح والخيار والبطاطا لمنع التجاعيد
المكونات: حبّة من البطاطا، تفاحة، نصف خيارة
يتم طحن المكوّنات، وخلطها معاً، ووضع الخليط على الوجه، يترك الماسك على الوجه لمدّة 10 دقائق.

2-ماسك التفاح والخميرة
المكونات: برش تفاح، ملعقة خميرة
يتم برش التفاح جيداً ويضاف إليه ملعقة خميرة ثم ضعيه لمدة 20 دقيقة على بشرتك.

 

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