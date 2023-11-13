ما علاقة حكة البشرة بالتوتر؟

الوكيل الإخباري - التوتر جزء من الحياة، وتتفاعل أجسامنا معه بطرق مختلفة، وبالنسبة للبعض، فإن تأثير التوتر يتجاوز مجرد تسارع ضربات القلب أو الليالي الطوال، بل يظهر على بشرتهم.



ويمكن أن تكون الأمراض الجلدية الناجمة عن التوتر، مثل "الشرى" والحكة، غير مريحة ومرهقة عاطفياً.

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لماذا نصاب بطفح التوتر؟

أوضحت الدكتورة كونا رامداس، كبيرة أطباء الأمراض الجلدية بمستشفيات كامينيني، أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية وهرمونات مختلفة في الجسم، بما في ذلك الكورتيزول والأدرينالين.. هذه الاستجابات الفسيولوجية يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعي ووظائف الجسم الأخرى، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تفاعلات جلدية مثل الطفح الجلدي.



وأضافت، أن الأمراض الجلدية الناجمة عن التوتر غالباً ما ترتبط باستجابة الجسم لعملية "القتال أو الهروب"، حيث يستعد الجسم للتعامل مع التهديد المتصور عن طريق إطلاق المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر على الجلد.





من جهتها، لاحظت الدكتورة ريتيكا شانموجام، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل في مستشفيات مانيبال، أن بعض الأشخاص يصابون بالشرى بسبب حالة مناعة ذاتية حيث تهاجم مناعة الجسم نفسها.. يمكن أن تكون حادة وتستمر لمدة 6 أسابيع أو تصبح في بعض الأحيان حالة مزمنة.



كيف يبدو طفح التوتر؟

وفقاً للدكتورة رامداس، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد مختلفاً من شخص لآخر، ولكنه عادةً ما يظهر على شكل كدمات أو نتوءات حمراء مرتفعة ومثيرة للحكة وأحياناً مؤلمة.



يمكن أن تختلف في الحجم وقد تظهر فجأة أثناء أو بعد حدث مرهق.

غالباً ما يكون الطفح الجلدي مثيراً للحكة وقد يكون موضعياً أو ينتشر إلى مناطق مختلفة من الجسم.

كيف يمكنك علاج الحكة الناجمة عن التوتر؟

وضحت الدكتورة شانموغام، أن الإسعافات الأولية الفورية يمكنها تهدئة الجلد باستخدام الكمادات الباردة ومضادات الهيستامين عن طريق الفم للسيطرة على الأعراض لفترة زمنية محددة في الحالات الحادة.. وفي الحالات الشديدة، يتم إعطاء الستيرويد عن طريق الفم للسيطرة على الأعراض.



وأضافت أنه لدى المرضى المزمنين الذين يعانون من طفح الإجهاد، يحتاج المريض إلى المداومة على تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم لمنع الأعراض.



لعلاج طفح التوتر على المدى الطويل، يجب عليك معالجة التوتر الكامن من خلال تقنيات مثل التنفس العميق والتأمل وممارسة الرياضة .

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