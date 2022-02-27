الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 04:37 م

التهاب الجنبة.. مرض يصيب الرئتين وهذه أعراضه

symptoms-of-pneumonitis (1)


الوكيل الإخباري - عرّفت الجمعية الألمانية لأمراض الصدر التهاب الجنبة “Pleuritis” بمرض يصيب البطانة المحيطة بالرئتين.

اضافة اعلان

 

وقالت إنّ هذا المرض يحدث في الغالب نتيجة الإصابة بأمراض أخرى كالالتهاب الرئوي، السل، قصور القلب، نزلة البرد، سرطان الرئة، الانسداد الرئوي المزمن، إصابات الصدر، والتهاب البنكرياس، بالإضافة لأمراض المناعة الذاتية، والذئبة الحمامية الجهازية.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذا المرض بآلام في القفص الصدري تزداد حدتها عند أخذ نفس عميق أو العطس، وقد تمتد الآلام المرتبطة بالتنفس إلى الرقبة أو الظهر أو الجانبين، بالإضافة إلى ضيق وقصر التنفس، الحمى، والسعال الجاف.

ويتم علاج هذا المرض باستخدام المضادات الحيوية، والأدوية المثبطة للالتهابات، والمسكنة للآلام، والمعالجة للسعال.

 

يُذكر أنّ الطبيب يستخدم العلاج الجراحي لعلاج هذا المرض، في حال التصق غشاء الجنبة مع غشاء الرئة.

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022225152433273U8

شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم

Doc-P-923507-637814792408724984

طبيبة تحدد من يتهدده خطر متزايد في الرؤية

946eb114-3d53-4d53-82be-23c6271c5067

نصائح لحماية الأسنان وجعلها أكثر قوة مع تقدم العمر

FMj8WaHXwAQILS2

3 مؤشرات عند الاستيقاظ على الإصابة بالسرطان

oksana-taran-xB4ExGcUai0-un_912693_original

جددي نشاطك قبل الربيع

emarat-news_2021-07-28_00-52-19_554878

أضرار الإفراط في تناول البامية