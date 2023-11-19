الحذر من إعطاء هذا النوع من الشاي للرضع

الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والأطفال الصغار حتى عمر 4 سنوات.



وعلقت الرابطة بأن الشمر يحتوي على هرمون "الاستراجول"، الذي أدى تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في التجارب، التي تم إجراؤها على الحيوانات، بينما لم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع.

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وأضافت الرابطة أنه لم يتم وضع حد دقيق لمقدار هرمون "الاستراجول" الآمن يومياً؛ لذا يتعين على الأطفال دون سن 11 عاماً شرب شاي الشمر باعتدال.



وأشارت الرابطة إلى أنه بدلاً من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية؛ حيث تحتوي الكراوية على زيوت طيّارة تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.



ويمكن أيضاً تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال تدليك بطنه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.

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