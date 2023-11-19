الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

لأول مرة .. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي - صور

جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

الهلال الأحمر: عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون معظمهم ينامون في الشوارع

الحوثيون يهددون: سنستهدف كل السفن الإسرائيلية

صفارات الإنذار تدوي في شلومي وكيسوفيم

إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم

عاجل

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

الأحد، 19-11-2023 01:36 م

الحذر من إعطاء هذا النوع من الشاي للرضع

متي-اعطي-طفلي-شاي-الأطفال


الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والأطفال الصغار حتى عمر 4 سنوات.

وعلقت الرابطة بأن الشمر يحتوي على هرمون "الاستراجول"، الذي أدى تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في التجارب، التي تم إجراؤها على الحيوانات، بينما لم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع.

اضافة اعلان


وأضافت الرابطة أنه لم يتم وضع حد دقيق لمقدار هرمون "الاستراجول" الآمن يومياً؛ لذا يتعين على الأطفال دون سن 11 عاماً شرب شاي الشمر باعتدال.

 


وأشارت الرابطة إلى أنه بدلاً من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية؛ حيث تحتوي الكراوية على زيوت طيّارة تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.

 


ويمكن أيضاً تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال تدليك بطنه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج_تحجر_البطن

في 30 دقيقة فقط - كيف تتخلص من تحجر البطن بدون أدوية؟

Food_05

دفء وصحة جيدة.. 8 أطعمة مذهلة لفصل الشتاء

2023_5_1_20_58_5_298

تناولوها في الصباح الباكر.. وصفات مُجربة لفقدان الوزن بسرعة

YJMVCCSQIV

5 أطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد مثل العطس وسيلان الأنف

maxresdefault-1-670x420

انخفاض التستوستيرون من عوامل التهاب المفاصل

Doc-P-1131968-638359477582669080

أدلة جديدة على دور الطعام في الوقاية من الخرف

أخبار متعلقة
DDD

تناول الحامل فيتامين 'د' يحمي الطفل من الربو

955

هل يحتاج الأطفال إلى لقاح الإنفلونزا؟

135-122349-respiratory-virus-children-winter_700x400

هذا الفيروس يهاجم الأطفال في الشتاء

20231029191542896N8

ما هي السكتة الدماغية عند الأطفال وماذا يجب على الوالدين فعله؟

2023102520217684CT

ما هي فوائد لعب الأطفال في الهواء الطلق؟