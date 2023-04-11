الربو أم التهاب الشعب الهوائية؟ .. كيف تفرق بينهما

الوكيل الإخباري- تتشابه أعراض التهاب الشعب الهوائية، مثل الصفير وضيق التنفس، مع أعراض الربو، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الحالتين، والتي يمكن من خلالها التفرقة بين الحالتين.



نوضح في السطور التالية، الفرق بين أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية، وفقًا لموقع "Every day health".

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أسباب الربو والتهاب الشعب الهوائية

يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، مما يعني أنه ينتج عادة عن نزلة برد أو إنفلونزا، ويستمر حوالي أسبوع إلى 3 أسابيع قبل أن يختفي من تلقاء نفسه.



أما الربو، فهو حالة مزمنة تتميز بالتهاب الشعب الهوائية، ويُعتقد أنه ناتج إما عن جينات موروثة، أو الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أثناء الرضاعة أو الطفولة، أو البيئة التي تتعرض لها.



وعلى الرغم من أن الربو والتهاب الشعب الهوائية هما حالتان مختلفتان، إلا أنهما يمكن أن يحدثا أيضًا لدى بعض الأشخاص في وقت واحد.



كيف تفرق بين إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية والربو؟

الربو هو حالة تضيق الشعب الهوائية وتنتج مخاطًا زائدًا، مما يسبب ضيقًا في التنفس وسعالًا وأزيزًا في الصدر، وقد تشعر أيضًا بضيق أو ألم في الصدر وتسمع صوت صفير عند إخراج النفس.



وفي حين لا يعاني جميع المرضى من أعراض الربو الثلاثة، وهى الصفير وضيق التنفس والسعال، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هو الأزيز، وهو صوت صفير عالي النبرة ناتج عن انسداد ممرات الشعب الهوائية.



وينتج التهاب الشعب الهوائية عن التهاب المسالك الهوائية الكبيرة، مما يعني أن كمية هواء أقل من المعتاد قادرة على دخول الرئتين والخروج منها.



ويعاني مصابو التهاب الشعب الهوائية، من سعال البلغم أو المخاط، مع أزيز الصدر، وضيق في التنفس، والشعور بالإرهاق، والألم في الصدر، وحمى طفيفة أو قشعريرة.



ويعتبر العَرَض الرئيسي الذي يؤكد الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد هو السعال الذي يستمر لمدة 5 أيام على الأقل، والذي يمكن أن يكون مصحوبًا بإفراز البلغم متغير اللون.



هل يمكن أن يصاب الشخص بالربو والتهاب الشعب الهوائية معًا؟

على الرغم من أن الربو والتهاب الشعب الهوائية حالتان مرضيتان مختلفتان، إلا أنهما يمكن أن يحدثا أيضًا لدى بعض الأشخاص في وقت واحد، كما يمكن أن تحدث الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن و الربو.

الكونسلتو الطبي

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