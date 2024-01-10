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الأربعاء، 10-01-2024 12:43 م

'الزرنيخ' عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

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الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة أجريت في جامعة كورنيل أن التعرض المزمن للزرنيخ يرتبط بمرض السكري من النوع 2، وأن هناك أدلة على أن الذكور قد يكونون أكثر عرضة لتطور المرض عند التعرض له.

وبحسب "ساينس دايلي"، يأتي هذا التعرض للزرنيخ غالباً من خلال المياه الجوفية الملوثة.

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واستندت تجارب البحث إلى بيانات دراسات أجريت في المكسيك وبنغلاديش، وجدت أن المستويات الأعلى من التعرض للزرنيخ ترتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2.


وفي التجارب، استخدم الباحثون نموذج فئران معدّلة وراثياً بجين بشري لتسليط الضوء على العلاقة المحتملة بين الزرنيخ وتطوّر السكري.


وتعرضت الفئران في الدراسة لمدة شهر لجرعات من الزرنيخ في مياه الشرب، والتي كانت غير مميتة، ولكنها كافية لاختبار العلاقة.


وأظهرت النتائج أن الفئران التي تحمل الجين المعدّل وراثياً ليشبه البشر تتأثر بالتعرض للزرنيخ، وخاصة الذكور منها، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكري.


في حين أن الفئران العادية تعالج الزرنيخ بكفاءة أكبر بكثير من البشر، وتتطلب مستويات عالية جداً من التعرض قبل أن تصاب بالسكري.


وكشف فحص أنسجة الكبد أن التعرض للزرنيخ يزيد من مقاومة أنسجة الجسم للأنسولين.

 

 

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