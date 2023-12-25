الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

مجموعة الوكيل للإعلام تهنئ بعيد الميلاد المجيد

منح مجانية وامتيازات .. هام للأردنيين الراغبين بالدراسة في الخارج

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الأسير القائد نائل البرغوثي يروي تفاصيل الاعتداء عليه

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب غزة

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم

عاجل تفاصيل جديدة عن واقعة الـ5 جثث.. لماذا تأخرت إسرائيل في إعلانها؟

حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترحاً مصرياً لوقف إطلاق النار في غزة

عاجل

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الإثنين، 25-12-2023 10:25 ص

6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم.. احذروها

69889-qesty1d5hvp4t6ouyolslbc9n92t5rl2pnz2lnh47o


الوكيل الإخباري - يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض، التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم. ويعد الغلوكوز مصدرًا مهمًا لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

اضافة اعلان


ويميل مرض السكري إلى الزيادة خلال فصل الشتاء بسبب انقباض الشرايين.

 

وبحسب ما نشره موقع India، إن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما يلي:


1. عدم وضوح الرؤية
إن عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض المبكرة لزيادة مستوى الأنسولين. يمكن أن يواجه المرء صعوبة في التركيز على الأشياء وعدم الراحة من الرؤية الباهتة.


2. العوائم الهائمة
يمكن أن تظهر عوائم هائمة في مجال رؤية الشخص هي عبارة عن بقع صغيرة أو بقع داكنة تطفو أثناء مشاهدة الشخص لأي أجسام.


3. كثرة التبول
عندما يزيد مرض السكري، لا تعمل الكلى على النحو الأمثل ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التبول لمرات متعددة بشكل ملحوظ.


4. حكة في الجلد
بسبب الجفاف الناجم عن كثرة التبول، تزداد الرغبة في حك الجلد.


5. بطء شفاء الجروح
يمكن أن تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق الدم مما قد يؤدي إلى تلف العصب أو يجعل من الصعب شفاء الجروح والتئامها ببطء.

6. تقلب الوزن
إن فقدان الوزن غير المبرر أو زيادة الوزن يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بداء السكري.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1650539072906172500

بماذا يشير العطس المتكرر بعد الاستيقاظ؟

202206241506596737184

ألوان الضوء الفاتحة لا تؤثر على النوم

130490

دراسة: التدخين يقلص حجم المخ

2021_1_4_13_53_47_719

نصائح مفيدة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية

399490_59_1676714185

تمارين ضرورية بعد الولادة تحمي من الإكتئاب

221220232139800_2

أفضل ما يمكن تناوله على معدة فارغة.. 6 أطعمة مثالية