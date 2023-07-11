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الثلاثاء، 11-07-2023 09:03 ص

الكشف عن آلية النوم لتحسين حساسية الأنسولين

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الوكيل الإخباري- كشف باحثون في جامعة كاليفورنيا عن آلية محتملة في البشر تشرح كيف تقوم موجات الدماغ أثناء النوم العميق بتنظيم حساسية الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى تحسين نسبة السكر بالدم في اليوم التالي.

ووجد الباحثون أن الجمع بين موجتين من موجات الدماغ تسمى مغازل النوم والموجات البطيئة، يتنبأ بزيادة حساسية الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى خفض الغلوكوز بالدم على نحو مفيد، وفق "ساينس دايلي".

وفحص الباحثون أولاً بيانات النوم لـ 600 فرد. ووجدوا أن هذه المجموعة الخاصة من موجات الدماغ أثناء النوم العميق تنبأت بالتحكم في الغلوكوز في اليوم التالي، حتى بعد التحكم في عوامل أخرى مثل العمر والجنس ومدة وجودة النوم.

وقال الدكتور رافائيل فالات الباحث المشارك المشارك في الدراسة: "كان هذا الاقتران الخاص لموجات الدماغ أثناء النوم العميق أكثر تنبؤية لـ الغلوكوز من مدة نوم الفرد أو جودته"، "ويشير ذلك إلى شيء مميز حول الجودة الفيزيولوجية الكهربية لتذبذبات الدماغ أثناء النوم العميق".



ووجد فريق البحث أن الاقتران الأقوى والأكثر تواتراً لموجات الدماغ أثناء النوم العميق تنبأ بتحول في حالة الجهاز العصبي بالجسم إلى الفرع الأكثر هدوءًا، والذي يُسمى الجهاز العصبي السمبتاوي. وقاسوا هذا التغيير في الجسم والتحول إلى حالة الإجهاد المنخفض باستخدام تقلب معدل ضربات القلب كبديل.

بعد ذلك، حول الفريق انتباهه إلى الخطوة الأخيرة في توازن السكر في الدم.

واكتشف الباحثون أيضاً أن تحول النوم العميق هذا إلى الفرع المهدئ من الجهاز العصبي، تنبأ أيضاً بزيادة حساسية الجسم لهرمون  الأنسولين، والذي يوجه الخلايا لامتصاص الغلوكوز من مجرى الدم، ما يمنع ارتفاع نسبة السكر.


وأعيدت التجارب مرة أخرى بمشاركة 1900 شخص، لتأكيد آلية تفعيل حساسية الجسم للأنسولين من خلال موجات النوم العميق.

وتشرح هذه النتائج ما لاحظه الباحثون عن ارتباط النوم العميق وخفض الإجهاد بتحسين نسبة السكر بالدم.

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