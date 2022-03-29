الشمام..فوائده الصحية عديدة

الوكيل الإخباري - لم يعد غريباً على احد ان تناول الخضار والفواكه في اليوم امر صحي جداً وينصح بتناول اربع الى خمس حصص من الخضار والفواكه في النهار.



هذا الامر يساعد في ترطيب الجسم خصوصاً في فصل الصيف. فواكه موسم الصيف كثيرة ولذيذة جداً بينها الشمام الذي يتمتع بفوائد صحية كبيرة بينها:

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يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، اذ يحتوي الشمام على 90% من الماء وهو احد الخيارات لتلبية حاجات الجسم من الماء

الشمام مصدر كبير للألياف التي تساعد في تنظيم عملية الهضم وتحافظ على فلورا الامعاء وعلى مستوى سكر الدم تحت السيطرة

الشمام غني بفيتامين س الذي يتميز بخصائص تحارب الاكسدة

الشمام مفيد للعين فلونه البرتقالي يشير الى انه يحتوي على البيتاكاروتين الذي يتحول الى فيتامين أ في الجسم، وهي فيتامين تحافظ على صحة العين والبشرة.

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