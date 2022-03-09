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الأربعاء، 09-03-2022 03:22 م

الشمر.. فوائد للقلب والعظام وإنقاص الوزن

الشمر-فوائد-للقلب-والعظام-وإنقاص-الوزن


الوكيل الإخباري - قال مركز الصحة الألماني إن الشمر يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية، كما يعد كنزا من المعادن والفيتامينات.

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وأوضح المركز أن الشمر يتألف من الماء بنسبة 80%؛ ومن ثم تحتوي 100 جرام من الشمر على 25 سعرة حرارية فقط، ما يجعله يساعد على إنقاص الوزن.

 

ويزخر الشمر بالمعادن مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والحديد المهم لنقل الأوكسجين في الدم، فضلا عن أهميته للعضلات والأظافر والشعر، والبوتاسيوم، الذي يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وحصوات الكلى وفقدان الكتلة العظمية.


والشمر غني بمجموعة فيتامينات B، لا سيما فيتامين B1 المهم لصحة القلب والعضلات وفيتامين B9 (حمض الفوليك) المهم لعمليات النمو وصحة الدم.

 

ويحتوي الشمر أيضا على فيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، وفيتامين E، الذي يعمل على حماية الأوعية الدموية والقلب ويحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الخرف مثل ألزهايمر.

 

العين الإخبارية 

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