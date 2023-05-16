الصحة العالمية تحذر من السكر الدايت

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد، إن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن يجب ألا يتناولوا بدائل السكر المعروفة باسم السكر الدايت.



وقال خبراء منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن بدائل السكر تساعد على تقليل الدهون في الجسم، بل قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض السكري أو مشكلات القلب والأوعية الدموية، حسبما نشر موقع "WebMD".

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غالبًا ما يتم إضافة المُحليات غير السكرية إلى المشروبات والعصائر المعلبة، كما يمكن إضافتها لأكواب الشاي والقهوة.



هناك 4 من كل 10 أشخاص في العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وهو ما أفادت به تقارير منظمة الصحة العالمية.



وتوصي الصحة العالمية بأن يحصل الشخص على أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من السكر، بينما يستخدم الكثيرون بدائل السكر كطريقة لتحلية مشروباتهم وطعامهم مع الاستمرار في تلبية هذه التوصية بتناول كميات محدودة من السكر.



أشارت أحدث الإرشادات الغذائية الأمريكية، التي نشرتها وزارة الزراعة في عام 2020، إلى أن استبدال السكريات بمُحليات منخفضة وعديمة السعرات الحرارية قد يقلل من تناول السعرات الحرارية على المدى القصير ويساعد في فقدان الوزن، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام حوله، لأنه قد يرفع مخاطر التعرض لمشكلات صحية معينة.



الكونسلتو الطبي

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