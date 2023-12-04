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الإثنين، 04-12-2023 12:30 م

الطماطم لإبطاء شيخوخة البشرة

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الوكيل الإخباري - يعد الليكوبين في الطماطم من العناصر التي تحتوي على فوائد صحية كثيرة ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى العناية بالبشرة وإبطاء شيخوختها.

وحسب الدكتور ويليام لي، خبير مكافحة الشيخوخة، فإن لليكوبين له مزايا متعددة لإبطاء شيخوخة الخلايا. 

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ويقول الدكتور لي، إن احتمال امتصاص الجسم لليكوبين من الطماطم النيئة لا يصل لأكثر من 20% لذلك ينصح بطبخ الطماطم عبر تسخينها مع زيت الزيتون الذي يرفع الامتصاص إلى 80%. 


ونصح الطبيب بتناول حساء الطماطم، والكركم المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، لتعزيز فوائد الطماطم المغذية للبشرة . 


ويوجد الليكوبين أيضاً في البطيخ، والجريب فروت الوردي، والجوافة، والبابايا، والتوت، ما يوفر مجموعة خيارات  لإدراجه في النظام الغذائي.

 

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