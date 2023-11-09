البرقوق.. يمنح الرشاقة ويحمي القلب

الوكيل الإخباري - أفادت مجلة "فرويندين" بأن البرقوق يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث أنه يساعد على التمتع بالرشاقة ويحمي القلب، فضلاً عن أنه يمنح البشرة مظهراً مفعماً بالشباب والحيوية.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البرقوق يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

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صديق القلب

وأضافت "فرويندين" أن البرقوق يعد صديقاً للقلب، حيث أنه يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول، ما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



كما يعد البرقوق غنياً بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E، والتي تحارب شيخوخة البشرة وشحوبها لتمنحها مظهراً ينبض بالشباب والحيوية.

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