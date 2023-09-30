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السبت، 30-09-2023 01:49 م

العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين.. تختفي بعد دقائق من الراحة

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الوكيل الإخباري- لا يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول عادةً أي أعراض حتى ترتفع مستوياته بشكل خطير.

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وكشف الطبيب الصيدلي عباس الكناني، عن العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل كبير، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الدم، قد لا تكون هناك أي أعراض، ولكن هذا الأمر يمكن أن يتغير عندما تصبح المستويات مرتفعة بشكل خطير.

وحذر عباس كناني، الصيدلي في صيدلية كيميست كليك أونلاين البريطانية، من مرض الشريان المحيطي (PAD).


وقال الكناني: "يمكن أن يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تتراكم الترسبات في جدران الشرايين، مما يمنع تدفق الدم في الشرايين التي تزود الساقين والقدمين بالدم، وكذلك الكليتين والذراعين والمعدة".

 

والعلامة الأولى لهذه الحالة، الناجمة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، هي "ألم في الساقين عند المشي، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة".


ويُشار إلى هذا الأمر طبيًا بـ"العرج المتقطع"، والذي يؤثر على كلا الساقين في نفس الوقت، ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن تشعر بألم أكثر شدة في ساق واحدة مقارنة بالأخرى.

 

وأضاف الكناني: "يمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى شديد وقد يتوقف بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك".


يمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:
التشنج
التعب
الألم في ساقيك أثناء ممارسة الرياضة
عدم الراحة في ساقيك وقدميك.


وينصح الكناني بضرورة زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الساق أثناء ممارسة الرياضة.

 

مصراوي


 




 

 


 

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