العيش قرب حديقة يقلل خطر الإصابة بالخرف

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن العيش في حي محاط بالأشجار يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن الذين لديهم حدائق أو يمكنهم الوصول إلى المساحات الخضراء أقل عرضة للإصابة بالخرف بـ 13%.



وتقول الدراسة التي أجريت على 420 ألف بريطاني متوسط أعمارهم 55 عاماً، إن انخفاض تلوث الهواء، سبب التأثير الإيجابي للمساحات الخضراء على الصحة.

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وفحص الباحثون البيانات الصحية عن السكتات الدماغية، والخرف، والوفيات، طيلة 12 عاماً وقارنوها بالقرب من المساحات الخضراء، مسافة 300 متر. وخلال هذه الفترة، شخصت 8568 إصابة بالسكتة الدماغية، و5648 إصابة بالخرف.



وكان الذين يملكون أكبر مساحة خضراء أقل عرضة لخطر السكتة الدماغية بـ 8%، وللوفاة بـ 14%. كما انخفض خطر تطور السكتات الدماغية إلى الخرف، بـ 26% حسب ديلي ميل البريطانية.

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