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الأحد، 01-08-2021 11:02 م

الفوائد الصحية لممارسة الرياضة 10 دقائق في اليوم

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الوكيل الإخباري - قد يُتيح لكِ ممارسة 10 دقائق من التمارين القويَّة كل يوم بعض الفوائد الرائعة لصحتكِ، بعيداً عن ممارسة تمارين عنيفة أو مرهقة أو الجري أميالاً محددة التوقيت حول المضمار، والتي تتطلب الكثير من الوقت والجهد.

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وبحسب تقرير موقع eatthis، المعني بالشأن الصحي، لكي تحافظي على صحتكِ ولياقتكِ يكفي أن تمارسين تمارين عالية الكثافة لما يقرب من 10 إلى 11 دقيقة يومياً.


ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يكفيكِ 75 دقيقة فقط أسبوعياً من ممارسة تلك التمارين الهوائية لتتمتعي بصحة رائعة رغم تقدُّم السن.


إليكِ ما تقوله أحدث الأبحاث حول الآثار الناتجة عن ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق في اليوم.


تحسين صحة القلب
يُمكن لـ 10 دقائق فقط من ممارسة التمارين عالية الكثافة (HIIT)، ولبضعة أيام في الأسبوع، أن تُحسِّن صحة القلب بشكل كبير.
وأوضحت دراسة عام 2014، أجريت على مجموعة صغيرة من الرجال والنساء من ذوي الوزن الزائد قاموا بممارسة رياضة ركوب الدراجات لمدة 10 دقائق ثلاث مرات في الأسبوع، تحسُّن العديد من المؤشرات الحيوية لديهم وارتفاع لياقتهم البدنية، وذلك بعد ستة أسابيع فقط من بدء التجربة.
 
العيش لفترة أطول
عشر دقائق من التمرين لا تبدو أمراً عظيماً، لكن يُمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في حياتكِ، حيث تقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا والكلية الملكية للأطباء الممارسين إنَّ 10 دقائق فقط من المشي السريع يومياً يُمكن أن تقُلل من خطر الموت المبكر بنسبة تصل إلى 15‎%‎.


تُعزز صحتكِ المعرفية (العقلية)
قد تكون ممارسة التمارين، من خلال استقطاع وقت للاستراحة في منتصف يوم العمل، هو الشيء الوحيد لمكافحة تدهور الدماغ.
ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أنَّ 10 دقائق فقط من التمارين المعتدلة يُمكن أن تُساعد في تحسين وظائف المخ.


تبني عضلاتكِ
تتيح ممارسة تدريبات القوة لفترة قصيرة وبشكلٍ منتظم في إضفاء حالة من القوة على الجسم؛ بشرط ممارسة التمرين بشكل صحيح، حيث تعمل على حرق الدهون، ورفع معدل ضربات القلب، وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

 

المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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