السبت 17-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بن غفير يدعو لمنع وصول الفلسطينيين للأقصى

المستشار الألماني: على إسرائيل أن تدير الحرب وفقا للقانون الدولي

العراق.. سامراء تبدأ تصريف الموجة الفيضانية - فيديو

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مجمع ناصر الطبي

واتساب يستغني عن أرقام الهواتف .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين

بدء اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في عمان

29.2 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

ماسك يؤيد تغريدة تقول أن النزاع الأوكراني وصل الى طريق مسدود

شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

35 شركة صناعية اردنية تشارك بمعرض الخليج الغذائي

السبت، 17-02-2024 10:04 ص

القهوة تمنع انتكاس سرطان الأمعاء

2020_9_23_17_8_21_470


الوكيل الإخباري- توصل فريق بحث هولندي إلى استنتاج يفيد بوجود صلة قوية بين تناول القهوة وبين مخاطر الوفاة بسرطان الأمعاء.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم).

اضافة اعلان


وفي الدراسة الحديثة، التي أجريت في جامعة فاغينينغن، تبين أن القهوة تؤثر أيضاً على تطوّر المرض.


ووفق "مديكال إكسبريس"، استجوب الباحثون 1719 مريضاً حول نمط حياتهم، بما في ذلك مسألة كمية القهوة التي يشربونها.


وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يومياً لديهم فرصة أقل للانتكاس ومعاودة الإصابة بنسبة 37% من الذين يشربون أقل من كوبين يومياً.


علاوة على ذلك، كان معدل الوفيات أدنى بين الذين تناولوا ما بين 3 و5 أكواب يومياً.


وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2020، إلى حدوث أكثر من 1.9 مليون حالة جديدة من سرطان القولون والمستقيم، وأكثر من 930 ألف حالة وفاة بسبب هذا السرطان في جميع أنحاء العالم.


وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص آخذ في الازدياد، إلا أن هذا السرطان ينتكس بنسبة 20% إلى 30%، ما دفع إلى إجراء دراسات مكثفة حول العلاقة بين التغذية وعوامل نمط الحياة الأخرى.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024-638432088036904277-690

4 أطعمة طبيعية تصبح سامة عند تبريدها

4650ac11-6832-435c-9819-b05614a3c7b5

غسول الفم يحمي من السكري

تجربتي-مع-التعب-المزمن

أداة للتنبؤ بخطر متلازمة الإرهاق

image

لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟

أسباب_تورم_القدم_اليسرى

تورم القدمين- هل يشير لحالة خطيرة؟

shutterstock_1639705522-1000x600

كريستال النعناع.. فوائده وأضرار الإفراط فيه

أخبار متعلقة
GettyImages-878902238

ليس القهوة- إليك أفضل مشروب صباحي لصحتك