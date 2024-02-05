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الإثنين، 05-02-2024 12:46 م

ليس القهوة- إليك أفضل مشروب صباحي لصحتك

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الوكيل الإخباري - يعتبر الالتهاب رد فعل وقائي طبيعي للجسم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى أمراض خطيرة، بما فيها السرطان والسمنة والنوع الثاني من داء السكري.

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لماذا الشاي أفضل من القهوة في الصباح؟


1- كافيين أقل
يحتوي الشاي على كافيين أقل من القهوة، لكنه يكفي لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، دون الإصابة بأضراره، مثل العصبية والقلق واضطرابات النوم.
ويتميز الشاي باحتوائه على L-theanine، وهو حمض أميني يساهم في توزان التأثيرات المحفزة للكافيين، مما يساعد على الشعور باليقظة بصورة تدريجية وآمنة.


2- ترطيب الجسم
يعد الجفاف من الآثار الجانبية للقهوة، لأنها تزيد من إدرار البول، بينما الشاي يساعد على ترطيب الجسم، لأن الماء يشكل نسبة جيدة من إجمالي قيمته الغذائية.


3- مضادات أكسدة أكثر
يتمتع الشاي بمضادات أكسدة أكثر من القهوة، خاصةً النوع الأخضر منه، وهذا ما يجعله أفضل لصحة الجسم لتقوية الجهاز المناعي وحماية الخلايا من التلف.

4- آمن على المعدة
عادةً ما تكون القهوة أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجًا في المعدة لبعض الأشخاص، خاصةً من يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

 

الكونسلتو 

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