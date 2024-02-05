ليس القهوة- إليك أفضل مشروب صباحي لصحتك

الوكيل الإخباري - يعتبر الالتهاب رد فعل وقائي طبيعي للجسم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى أمراض خطيرة، بما فيها السرطان والسمنة والنوع الثاني من داء السكري.

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لماذا الشاي أفضل من القهوة في الصباح؟



1- كافيين أقل

يحتوي الشاي على كافيين أقل من القهوة، لكنه يكفي لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، دون الإصابة بأضراره، مثل العصبية والقلق واضطرابات النوم.

ويتميز الشاي باحتوائه على L-theanine، وهو حمض أميني يساهم في توزان التأثيرات المحفزة للكافيين، مما يساعد على الشعور باليقظة بصورة تدريجية وآمنة.



2- ترطيب الجسم

يعد الجفاف من الآثار الجانبية للقهوة، لأنها تزيد من إدرار البول، بينما الشاي يساعد على ترطيب الجسم، لأن الماء يشكل نسبة جيدة من إجمالي قيمته الغذائية.



3- مضادات أكسدة أكثر

يتمتع الشاي بمضادات أكسدة أكثر من القهوة، خاصةً النوع الأخضر منه، وهذا ما يجعله أفضل لصحة الجسم لتقوية الجهاز المناعي وحماية الخلايا من التلف.



4- آمن على المعدة

عادةً ما تكون القهوة أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجًا في المعدة لبعض الأشخاص، خاصةً من يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

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