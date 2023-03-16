القهوة قد تحميك من أمراض قاتلة.. كم كوب يجب تناوله؟

الوكيل الإخباري- قال باحثون سويديون، أن شرب 3 أكواب فقط من القهوة يوميًا يمكن أن يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، نظرًا لفاعلية الكافيين في تقليل نسبة الدهون في الجسم.

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فعلى الرغم من ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة مدى فعالية الكافيين في تحقيق ذلك الأمر.



وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "BMJ Medicine"، أن أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من الكافيين كان لديهم نسبة دهون أقل في المتوسط، وكانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



كما وجدت دراسة سابقة، أن أولئك الذين يشربون 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



ومن المعروف أن الكافيين يساعد بشكل كبير على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويزيد من حرق الدهون.



لذا، أفادت الدراسة بأن تناول 100 ملج يوميا من المقدر أنه يزيد استهلاك الطاقة بنحو 100 سعرة حرارية في اليوم، مع العلم أن كوب القهوة يحتوي في المتوسط على حوالي 70 إلى 150 مجم من الكافيين.



ولكن، أظهرت الدراسة أن أولئك الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الكافيين، لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

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