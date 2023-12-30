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السبت، 30-12-2023 10:18 ص

كيف يؤثر الملح على صحة الكلى؟

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الوكيل الإخباري  - أشار بحث جديد إلى وجود علاقة بين معدّل تكرار إضافة الملح إلى الطعام وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، لمن تزيد أعمارهم عن 37 عاماً.

وتابع فريق البحث في جامعة تولين بيانات 465 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني لمدة 12 سنة، ولم يكونوا مصابين بأية أمراض في الكلى في البداية.

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وتم تقسيم وتيرة إضافتهم للملح كالتالي: نادراً، وأحياناً، وعادةً، ودائماً، أو لم يضيفوا الملح أبداً.


ووفق النتائج التي نشرتها أمس "جاما نتوورك"، يرتفع الخطر على الكلى من معدل 1.04 مرة لدى من يضيفون نادراً رشة ملح إضافية إلى طعامهم، ليصل إلى 1.11 مرة عند إضافته عادة، ثم يرتفع معدل الخطر إلى 1.18 مرة لدى من يضيفونه دائماً.


ولاحظ الباحثون أن ارتفاع معدل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة كان أكثر وضوحاً لدى من لديهم زيادة في الوزن، ونقص في النشاط البدني.


وقال الباحثون: "تدعم هذه النتائج تبني استراتيجية الحد من إضافة الملح إلى الأطعمة كوسيلة للوقاية من مرض الكلى المزمن".

 

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