قواعد أربع للتخلص من الوزن

الوكيل الإخباري - كشفت المتخصصة الأسترالية في التغذية 4 خطوات صحية مهمة وصفتها بـ "قواعد الطعام الأربع" لاتباعها في 2024 للتخلص من الوزن بشكل صحي.



وفي تصريح نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، قالت سوزي بوريل، مؤلفة الكتاب الصحي "خطة إعادة ضبط الجسم لمدّة 30 يوماً" تفاصيل القواعد الأربع، داعية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لبدء حياة صحية. واعتبرت أن تناول الطعام الصحي وإنقاص الوزن من أهم خمسة قرارات يجب التخطيط لإنجازها في 2024.



1. الحلويات مرة واحدة يومياً

يمكن الاكتفاء بالاستمتاع بالحلويات في وقت محدد من اليوم، حسب بوريل التي تشدد على أهمية السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

ولفتت إلى أن "الإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025" أوصت بالحد من السعرات الحرارية الناتجة عن السكريات، لأن استهلاك الكثير من السكر يزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والعديد من الأمراض الأخرى.



2. تجنب الأطعمة المقلية

التخلّي عن الزيوت والطعام المقلي لصالح الإكثار من الخضروات والوجبات المشوية أو مطبوخة على البخار، يشكل خياراً أساسياً لحياة صحية.

ووفقاً لـ بوريل، ربطت دراسة في العام الماضي بين الأطعمة المقلية، خاصة البطاطس المقرمشة، وخطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، وتهديد جهاز المناعة.



3.المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على 7 سعرات حرارية في كل غرام، فهي مشكلة خطيرة، حسب بوريل، لأنها مليئة بالسكريات، والملوّنات، إضافة إلى الغازات. واعتبرت أن الإكثار من شربها يهتك عنق المعدة.



4. القهوة مع الحليب مرة واحدة يومياً

تعتبر بوريل أن شرب كمية ولو كبيرة، من القهوة السوداء، غير مُضرّ مثل "الكابتشينو" و"القهوة بالحليب". ودعت إلى تجنب تجاوز شرب أكثر من كوب قهوة بالحليب يومياً.

وذكرت أنه يمكن إضافة ما بين 60 إلى 100 سعرة حرارية إلى القهوة، حتى ولو كان الحليب خالياً من الدسم أو من أصل نباتي.

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