الكشف عن أمراض تمنعك من تناول صفار البيض

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى الكبد الدهني والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالدم من تناول طعام شهير.وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطعام الذي يقصده هو البيض، مؤكدًا أنه يؤثر سلبًا على صحتهم، رغم قيمته الغذائية العالية.وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن سبب منع هؤلاء المرضى من تناول البيض يرجع إلى الصفار، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.وتبلغ نسبة الكوليسترول في صفار البيض حوالي 186 ملليجرام لكل 100 جرام منه، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.وأكد موافي أن مرضى الكوليسترول والكبد الدهني بحاجة إلى تناول الأطعمة النباتية، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، وتجنب المنتجات الحيوانية، باستثناء الأسماك، لغناها بأحماض أوميجا 3 الصحية.اقرأ أيضًا: 6 بدائل للبيض بها نفس الفوائد الصحيةوالجدير بالذكر أن هناك أمراض أخرى تمنع المصابين بها من تناول البيض، أبرزها:- السكري من النوع الثاني.- حساسية البيض.- عدم تحمل البيض.قد يهمك: لاعتبارات مرضية- 3 فئات ممنوعة من بياض البيضومع ذلك، يقدم صفار البيض للأشخاص الأصحاء مجموعة مذهلة من الفوائد، بشرط تناوله باعتدال، حددها موقع "Medicine Net" في النقاط التالية:- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على بروتين يسمى فوسفيتين.- تقوية الجهاز المناعي، لأن الببتيدات السكرية الموجودة في غشاء صفار البيض تساعد على إنتاج الضامة، وهي خلايا تحمي الجسم من العدوى.- الحفاظ على صحة القلب، لغناه بالتريبتوفان والتيروزين والأحماض الأمينية.- تحسين صحة الجلد ومكافحة الشيخوخة، لاحتوائه على السيراميد والببتيدات.- الحد من الإصابة بأمراض الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، لاحتوائه على اللوتين والزياكسانثين.