الكشف عن مشروب ساخن يسد الشهية ويحرق الدهون

الوكيل الاخباري- كشفت الدكتورة كيلي جونز، أخصائي التغذية، أن القهوة تلعب دورًا مهمًا في سد الشهية وحرق الدهون وخسارة الوزن بشكل مثالي وصحي.



وأشارت جونز إلى ضرورة تناول فنجان من القهوة قبل الوجبة (الغداء أو العشاء) بحوالي 4 ساعات لتقليل كمية السعرات الحرارية التي سيتم اكتسابها.



وأوضحت أخصائية التغذية، أن القهوة تعمل على تحفيز الجهاز العصبي السبمثاوي لتقليل الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالرضا والشبع.



وأكدت جونز، أن تناول فنجان من القهوة في الصباح الباكر مع وجبة الإفطار يمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالشبع حتى وقت الغداء.



وأفادت، أن العديد من الدراسات والأبحاث قد أثبتت أن شرب القهوة يزيد معدل حرق السعرات الحرارية، بواقع 80- 150 سعر حراري في اليوم الواحد.



وركزت جونز أيضًا على دور فنجان القهوة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم، والتي تساهم في زيادة معدل الحرق وعدم تراكم الدهون.



وتبين أن القهوة تحتوي على مركب كيميائي مهم يسمى "حمض الكلوروجينيك"، والذي يعزز التمثيل الغذائي للدهون في الجسم وينظم عمل بعض الإنزيمات المسؤولة عن خفض الدهون.



ويوصى بعدم إضافة السكر والنكهات والحليب وأي أشياء أخرى من شأنه زيادة معدل الدهون والسكريات وإكساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية.

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