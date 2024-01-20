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السبت، 20-01-2024 01:38 م

اللاصقة المسكنة- مفيدة أم مضرة؟

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الوكيل الإخباري - اللاصقة الطبية المسكنة للألم التي تباع في الصيدليات، ما هي إلا عبارة عن لاصقة يتم وضعها على المنطقة المصابة بألم أو الالتهاب في أي مكان بالجسم وليس الظهر فحسب، والبعض يستخدمها دون وصف الطبيب لها كنوع من أنوع التسكين للألم.

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قال الدكتور أحمد عبد الناصر، استشاري العلاج الطبيعي، إن اللاصقة الطبية عادة قديمة ويتم استخدامها كوصفة شعبية لتسكين الألم، لافتا إلى أنها ليست لها أي جدوى في تخفيف الألم والالتهاب.


وأكد استشاري العلاج الطبيعي، أن اللاصقة الطبية ما هي إلا "فولكلور" طبي شعبي تستخدم من قديم الزمن لكنها غير مجدية بالمرة، موضحا أن آلام الظهر أو الرقبة أو أي منطقة بالجسم لا تعالج بهذه الطرق الشعبية، فالعلم تقدم وتطور الآن، ونهى تماما عن استخدامها نظرا لأنها لا تقدم أي فائدة.


ونصح الدكتور أحمد عبد الناصر، كل مصاب بألم في الظهر أو الرقبة بأن يذهب للطبيب على الفور لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لمعرفة السبب الحقيقي وراء الألم الذي ينتابه، لأنها أول محطة من محطات العلاج، ومن ثم يأتي دور الطبيب بتحديد نوع العلاج الواجب تقديمه، سواء كان عن طريق الأدوية الباسطة للعضلات، أو وصف المراهم والكريمات المضادة للالتهابات والكدمات، وكذا العقاقير المضادة للالتهابات.


وأضاف أنه حاليا يتم علاج ألم العضلات من خلال الإبر الصينية التي من خلالها يمكن فك التشنجات العضلية، بجانب الراحة السلبية، مكررًا أنه هذا كله لا يغني عن الفحوصات والإشاعات التي توضح مدى الإصابة وخطورتها، مشددًا على عدم الإهمال في الألم عندما ينتاب الشخص، حتى يتم توفير العلاج السليم واللازم.

 

 

الكونسلتو 

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