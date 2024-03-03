الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.



انسداد معوي

وأوضحت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود براز في القيء، بسبب الانسداد المعوي، والذي تكمن أسبابه في التهاب البنكرياس أو حصوات المرارة أو الأورام.

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وتتمثل الأعراض الأخرى للانسداد المعوي في آلام البطن الشديدة والغثيان والانتفاخ والإمساك، بالإضافة إلى انبعاث رائحة براز من القيء.



نزيف في الجهاز الهضمي

وأضافت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود دم في القيء، والذي يشير إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، على سبيل المثل بسبب قرحة في المعدة .



وعلى أية حال، يمثل اللون البني للقيء حالة طبية طارئة تستدعي استشارة الطبيب على الفور، لا سيما إذا كان القيء مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، والتنفس السريع، وسرعة ضربات القلب، والتدهور السريع في الحالة الصحية العامة.

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