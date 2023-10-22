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الأحد، 22-10-2023 12:20 م

المشي قبل الجراحة يقلل المضاعفات

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الوكيل الإخباري - أظهر المرضى الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل الجراحة، انخفاض احتمالات حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة بنسبة 51% مقارنة بالمرضى الأقل نشاطاً، وفق بحث جديد.

وعُرضت نتائج البحث ضمن أعمال مؤتمر الكلية الأمريكية للجراحين المنعقد في بوسطن، من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين أول الحالي.

ووجد البحث أن المشي 7500 خطوة في اليوم قبل الجراحة تقلل احتمالات التعرض لمضاعفات خلال 30 يوماً بعد الجراحة بنسبة 45%، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو مدى تعقيد الجراحة.

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وقال الباحث كارسون جيل من كلية طب ويسكونسن: "من المحتمل أن تساعد الأجهزة القابلة للارتداء مثل "فيتبيت" على قياس عدد الخطوات المطلوب عند التخطيط للرعاية الخاصة بالجراحة".


وحلّل جيل وزملاؤه البيانات الصحية لـ 475 شخصاً مشاركاً في برنامج ترعاه المعاهد الوطنية للصحة، ويركز على العلاقة بين نمط الحياة وعلم الأحياء والبيئة في مجموعات سكانية متنوعة.


والدراسة من الأعمال البحثية الأولى التي تستكشف العلاقة بين النشاط البدني، كما تم قياسه بواسطة جهاز "فيتبيت"، ومضاعفات ما بعد الجراحة لمدة 90 يوماً.


وخضع المشاركون لمجموعة واسعة من العمليات، منها الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، وكان متوسط أعمارهم 57 عاماً، وشكلت النساء 74.7% من المشاركين.

 

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