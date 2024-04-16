المضاد الحيوي لا يعالج السعال حتى من العدوى البكتيرية

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن المضادات الحيوية لن تساعد في تقليل شدة السعال أو مدته، حتى لو كانت العدوى البكتيرية هي السبب.



وأجريت الدراسة بجامعة جورج تاون في واشنطن، بمشاركة مجموعتين من مرضى الجهاز التنفسي السفلي المسبب للسعال.

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ووفق "هيلث داي"، وجد الباحثون أن الذين وُصف لهم مضادات حيوية لعلاج العدوى لم يكونوا أفضل حالًا مع السعال من الذين لم يحصلوا على الدواء

وبينت الدراسة أن الأمر استغرق نفس الوقت حتى يتغلب الأشخاص على العدوى، سواء حصلوا على مضاد حيوي أم لا، بمتوسط 17 يوماً.



وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد من خطر أن تصبح البكتيريا الخطيرة مقاومة للأدوية.



وقال الدكتور دان ميرنشتاين، أستاذ طب الأسرة في جامعة جورج تاون: "إن التهابات الجهاز التنفسي السفلي التي تسبب السعال من المحتمل أن تصبح أكثر خطورة، حيث يعاني 3% إلى 5% من المرضى من الالتهاب الرئوي".



وأضاف ميرنشتاين "هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول السعال".



وحذّر الباحثون من أن بعض الأطباء يبالغون في تقديرهم بأن العدوى بكتيرية من دون إجراء الفحوصات التي تؤكد ذلك، ويصفون مضادات حيوية بناء على هذا التقدير.

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