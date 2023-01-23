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الإثنين، 23-01-2023 09:29 ص

المعيار السليم لشرب القهوة يومياً

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الوكيل الإخباري-كشفت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، أخصائية أمراض الباطنية وخبيرة التغذية الروسية كيف نحافظ على الصحة عند شرب القهوة بصورة منتظمة يوميا.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع Life.ru إلى أن مشروب القهوة لن يضر الجسم إذا عرفنا معايير تناوله، أي يجب ألا تزيد كمية الكافيين التي يتناولها الشخص في اليوم عن 400 ملغم وهذا يعادل أربعة فناجين من القهوة.

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وتضيف موضحة، هذه القاعدة لا تشمل الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية للكافيين. لأنه عند تناول هؤلاء الأشخاص القهوة أو المواد المحتوية على الكافيين، يحصل عندهم اضطراب في ضربات القلب و يعانون من الأرق. وكقاعدة هم يعلمون بحالتهم، لذلك نادرا ما يشربون القهوة أو لا يشربونها على الإطلاق.

 

روسيا اليوم

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