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السبت، 01-07-2023 12:59 م

المكون الرئيسي للمشروبات الغازية الدايت .. هل يسبب الأسبارتام الإصابة بمرض السرطان؟

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الوكيل الإخباري- أفادت تقارير أن الأسبارتام المحُلي، الموجود في مختلف الأطعمة والمشروبات الغازية، سيُصنف رسمياً على أنه سبب محتمل لإصابة البشر بالسرطان.

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وغالباً ما يترك هذا التصنيف التباسا، لأنه لا يوضح ما إذا كان الخطر المحتمل كبير أم صغير.


وتشمل المواد المصنفة على أنها "سبب محتمل للسرطان" الأوليفيرا والديزل والخضروات الآسيوية المخلّلة.


وأكد مصدر لـ " بي بي سي "  إن الوكالة الدولية للبحوث في أمراض السرطان، ستعلن عن ذلك في 14 يوليو/تموز.

الأسبارتام مُحلّى بنسبة 200 مرة أكثر من السكّر. وهو يعطي طعم السكر دون سعرات حرارية.


ويستخدم الأسبارتام منذ عقود ونال موافقة هيئات السلامة الغذائية، لكنه دائما ما أثار الجدل.


وراجعت الوكالة الدولية للبحوث في أمراض السرطان، التي تشكل ذراع البحث بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، نحو 1300 دراسة حول الأسبارتام والسرطان.


وتحدثت وكالة رويترز للأنباء مع مصادر قريبة اجراءات مراجعة البحوث، وأفادت أن الأسبارتام سيصنف على أنه "سبب محتمل للسرطان" يوليو المقبل 




 




 

 


 

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