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الأربعاء، 16-12-2020 01:46 م

النسيان ليس سلبياً.. قد يدل على الذكاء

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الوكيل الاخباري - توصلت دراسة أُجريت في جامعة بوند الأسترالية إلى أن النسيان قد يدل على الذكاء. وفي هذا السياق قال الدكتور أوليفر، وهو أستاذ مساعد في الجامعة إنه يمكن توضيح ذلك بالقول إن نظام الذاكرة يولّد لقطة تدمج الشخص والمكان عند مشاهدته للمرة الأولى. وأضاف أنه في حال مصادفة الشخص نفسه في مكان آخر قد لا يتم التعرّف إليه. وتابع أن الدماغ لا يرتكب الخطأ نفسه في مرات لاحقة، وأنه قد يفصل بين الشخص والمكان، معتبراً أن هذا دليل على فاعلية عمل الدماغ كما على الذكاء.

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وأتت هذه النتائج بعد إجراء التجارب على عدد من المتطوعين حيث طُلب من كلٍ منهم حفظ مجموعة من الصور لأشياء مختلفة منها حقيبة ظهر أو ساعة.


وفي مرحلة أخرى من الاختبار، بدّل الباحثون خلفيات الأشياء، وتبين أن المتطوعين وجدوا صعوبة في تذكّرها. وأفاد الخبراء في ختام التجربة بأن النسيان في هذه الحالة يعد ميزة لأن الدماغ يقوم بجهد للتذكّر. وتبين لهم أن للنسيان فوائد، منها أنه يساعد على تنظيم الذهن ويؤثر في كفاءته.

 

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