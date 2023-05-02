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الثلاثاء، 02-05-2023 04:55 م

النهجان عند صعود السلم .. طبيب يحذر : عرض لهذه الأمراض

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مشكلة شائعة عند العديد من الأشخاص، تحدث لهم عند صعود السلم.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشكلة التي يقصدها هي النهجان مع زيادة ضربات القلب.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن النهجان أثناء صعود السلم له العديد من الأسباب، مثل زيادة الوزن وضعف اللياقة البدنية والتدخين.

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وأشار إلى احتمالية أن يكون النهجان أثناء صعود السلم علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض الشريان التاجي وضيق الصمامات وهبوط عضلة القلب واحتقان الرئة والأنيميا ومتلازمة ما بعد كورونا.


ولتحديد سبب النهجان عند صعود السلم على وجه الدقة، أوصى موافي بزيارة الطبيب على الفور، للخضوع للفحوصات والتحاليل اللازمة، وتشمل:


- صورة الدم الكاملة CBC.
- أشعة الإيكو.
- الأشعة المقطعية على الصدر.
- تحليل وظائف الكلى.
- تحليل وظائف الكبد.

 

الكونسلتو الطبي

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