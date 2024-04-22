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الإثنين، 22-04-2024 02:46 م

النوم بهذه الملابس خطر على صحتك- إليك أنواعها

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الوكيل الإخباري - عادة يحذر خبراء الصحة من ارتداء بعض الملابس أثناء النوم نظراً لتأثيرها الجانبي على صحة الفرد.

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ملابس احذر النوم بها
أشارت الدكتورة ديبورا لي، خبيرة صحة بريطانية، إلى أن ارتداء الجوارب خلال النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على الدورة الدموية ويسبب مشاكل صحية.


ومن بين الأضرار المحتملة لارتداء الجوارب أثناء النوم، يمكن أن يقلل من تدفق الدم بشكل خاص إذا كانت الجوارب ضيقة للغاية.


لذا، من الأفضل اختيار جوارب بمقاس أكبر من المعتاد للحفاظ على تدفق الدم السليم أثناء النوم.


كما يمكن أن تحمل الجوارب البكتيريا مثل الإشريكية القولونية، لذا ينبغي تجنب ارتداء الجوارب نفسها التي ترتديها طوال النهار في السرير، لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.


وبالإضافة إلى الجوارب، حذر الخبراء أيضًا من ارتداء الملابس الضيقة أثناء النوم، حيث يمكن أن تقيد حركة الدم وتؤثر على جودة النوم والراحة.


فكلما كانت الملابس ضيقة، قلت احتمالية الحركة أثناء النوم، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة واستيقاظ متكرر.


ومن المعروف أن درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء النوم، وارتداء الملابس الضيقة يمكن أن يزيد من هذا الارتفاع.


لذا، في حال ارتداء البيجامات، يُفضل تجنب الصوف واختيار الملابس المصنوعة من القطن بدلًا من ذلك.


ولضمان الحصول على نوم صحي ومريح، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة ومريحة خلال النوم وتجنب ارتداء الجوارب الضيقة والملابس الضيقة التي قد تعرقل تدفق الدم وترفع درجة حرارة الجسم.

 

 

الكونسلتو 

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