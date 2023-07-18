الهلوسة الصغرى تقود مرضى باركنسون إلى الخرف

الوكيل الإخباري - أشار بحث جديد إلى أن المصابين بالشلل الرعاش (باركنسون)، ويعانون من "هلوسة صغرى" يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالتدهور المعرفي السريع.



وحثت نتائج البحث أي مصاب بالشلل الرعاش يعاني من هلوسة على إبلاغ الطبيب المعالج على الفور.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، أجرى الدراسة فريق مشترك من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، ومستشفى سانت باو في برشلونة، وأشاروا إلى أن الهلوسة الصغرى قد تظهر قبل الأعراض الحركية لمرض باركنسون.

ويوجد 3 أنواع رئيسية من الهلوسة الطفيفة، أولاً: هلوسة الحضور، وتسبب تصورات شديدة عن وجود شخص غير موجود.



والنوع الثاني هو هلوسة المرور، وتجعل الشخص يعتقد أنه يرى شخصاً أو شيئاً ما يمر في مجاله البصري.



ويسمّى النوع الثالث باريدولياس، ويجعل الشخص يعتقد أنه يرى وجهاً أو كائناً في محفزات بصرية لا شكل لها، أو منقوشة مثل السحب أو السجادة.



وقد يعاني مرضى باركنسون من نوع واحد أو عدة أنواع من الهلوسة أو الأحاسيس الكاذبة، تشمل البصر، أو السمع، أو اللمس، أو الشم، أو التذوق.

وجمع الباحثون بيانات عن 75 مريضاً بالشلل الرعاش تراوحت أعمارهم بين 60 و70 عاماً. وخضع 68 منهم لاختبارات عصبية ونفسية بعد عامين، ثم 54 مريضاً بعد 5 أعوام.



ولاحظ فريق البحث أن الهلوسة الصغرى ترتبط بانخفاض الوظائف الإدراكية الأمامية، تحت القشرية في الدماغ. ويعتقد الأطباء أن العجز الجبهي تحت القشري مؤشر على الخرف.

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