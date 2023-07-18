الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الثلاثاء، 18-07-2023 05:10 م

الهلوسة الصغرى تقود مرضى باركنسون إلى الخرف

202371817520180K2


الوكيل الإخباري - أشار بحث جديد إلى أن المصابين بالشلل الرعاش (باركنسون)، ويعانون من "هلوسة صغرى" يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالتدهور المعرفي السريع.

وحثت نتائج البحث أي مصاب بالشلل الرعاش يعاني من هلوسة على إبلاغ الطبيب المعالج على الفور.

اضافة اعلان


ووفق "مديكال نيوز توداي"، أجرى الدراسة فريق مشترك من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، ومستشفى سانت باو في برشلونة، وأشاروا إلى أن الهلوسة الصغرى قد تظهر قبل الأعراض الحركية لمرض باركنسون.
 ويوجد 3 أنواع رئيسية من الهلوسة الطفيفة، أولاً: هلوسة الحضور، وتسبب تصورات شديدة عن وجود شخص غير موجود.


والنوع الثاني هو هلوسة المرور، وتجعل الشخص يعتقد أنه يرى شخصاً أو شيئاً ما يمر في مجاله البصري.


ويسمّى النوع الثالث باريدولياس، ويجعل الشخص يعتقد أنه يرى وجهاً أو كائناً في محفزات بصرية لا شكل لها، أو منقوشة مثل السحب أو السجادة.


وقد يعاني مرضى باركنسون من نوع واحد أو عدة أنواع من الهلوسة أو الأحاسيس الكاذبة، تشمل البصر، أو السمع، أو اللمس، أو الشم، أو التذوق.

 

وجمع الباحثون بيانات عن 75 مريضاً بالشلل الرعاش تراوحت أعمارهم بين 60 و70 عاماً. وخضع 68 منهم لاختبارات عصبية ونفسية بعد عامين، ثم 54 مريضاً بعد 5 أعوام.


ولاحظ فريق البحث أن الهلوسة الصغرى ترتبط بانخفاض الوظائف الإدراكية الأمامية، تحت القشرية في الدماغ. ويعتقد الأطباء أن العجز الجبهي تحت القشري مؤشر على الخرف.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرق_تنظيف_الجسم_من_السموم

وصفات لتطهير الجسم من السموم

2023_7_16_22_13_49_968

طبيب يحذر هؤلاء من تناول البصل والثوم !

2022_4_28_12_52_6_809

أعراض مزعجة للطفح الجلدي الحراري .. هكذا تتغلب عليه

20237181520239057S

تحذيرات من النوبات القلبية والوفاة بسبب الحر

2023717221353899A

أعراض الإصابة بالفطريات‏‎

SCOHRE image

خبراء صحة عالميين: سياسات الحد من المخاطر أهم وسائل مواجهة أضرار التدخين