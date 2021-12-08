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الأربعاء، 08-12-2021 08:12 ص

الوجبات المسائية تزيد احتمالات الإصابة بمرض السكري

طعام


الوكيل الإخباري - توصلت تجربة سريرية صغيرة إلى أن تناول الطعام في المساء - وهو ما يفعله كثير من موظفي المناوبات الليلية - يمكن أن يزيد مستويات الجلوكوز، بينما قد يمنع تناول الطعام خلال النهار مستويات الجلوكوز المرتفعة المرتبطة بحياة العمل الليلي.

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وقال معدو الدراسة، التي أجريت بدعم من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى تدخلات سلوكية جديدة تهدف إلى تحسين صحة موظفي المناوبات الليلية الذين أظهرت الدراسات السابقة أنهم معرضون بشكل متزايد للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسمنة.


وتوصل الباحثون إلى أن تناول الطعام في المساء يرفع مستويات الجلوكوز - وهو عامل خطر للإصابة بالسكري - في حين أن قصر الوجبات على النهار يمنع هذه الآثار. وارتفع متوسط مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين تناولوا الطعام في المساء بنسبة 4، 6 % خلال محاكاة العمل الليلي، بينما لم تظهر أي زيادة كبيرة لدى الأشخاص الذين تناولوا الطعام بالنهار.

 

البيان


 




 

 


 

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