الوقاية من خطر النزيف المعوي الناجم عن الأسبرين ممكنة

الوكيل الإخباري-وجدت دراسة جديدة أن خطر نزيف المعدة الناجم عن الاستخدام طويل المدى للأسبرين، يمكن تقليله بجرعة قصيرة من المضادات الحيوية.

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ويُوصف الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.





وقالت الدراسة التي أجريت في جامعة نوتنغهام: "عن طريق تسييل الدم، يتسبب الأسبرين في حدوث نزيف في قرحة المعدة في حالات نادرة، وقد تكون هذه القرحة ناتجة عن نوع معين من البكتيريا، وبإمكان دورة قصيرة من المضادات الحيوية إزالة هذه البكتريا وتقليل خطر النزيف".



ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت" الطبية، واعتمدت على مشاركة أكثر من 30 ألف مريض يتناولون الأسبرين، تم اختيارهم لإصابتهم بالبكتريا الحلزونية البوابية.



وأظهرت النتائج أظهرت أن نزيف القرحة يمكن أن ينخفض بشكل كبير بعد تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد.

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