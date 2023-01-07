الولايات المتحدة تجيز دواء جديداً لعلاج الزهايمر

الوكيل الإخباري-أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة، دواءً جديداً لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر.



وتأتي موافقة الوكالة الأمريكية على الدواء ليكيمبي (Leqembi) والمعروف أيضاً بتسمية لوكانيماب (lecanemab) بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى الزهايمر هو أدوهيلم (Aduhelm).



نُشرت البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي في سبتمبر (أيلول)، وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر بنسبة 27% خلال فترة 18 شهراً.



وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن ليكيمبي وأدوهيلم "يمثلان تقدماً مهماً في المعركة المتواصلة لعلاج مرض الزهايمر بشكل فعال".



ووافقت الوكالة على العقارين في إجراءات سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع الموافقة على أدوية لعلاج مصابين بحالات خطيرة وحيث هناك حاجة طبية قائمة.

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