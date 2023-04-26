الى ماذا يشير ألم الجانب الأيمن بعد الاستيقاظ ؟ .. 5 اسباب لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري- يلاحظ البعض المعاناة من ألم في الجانب الأيمن من الجسم بعد الاستيقاظ من النوم، وقد يكون ذلك نتيجة اتباع عادات غير صحية، مثل عدم الحصول على ساعات كافية من النوم، أو النوم على مراتب ووسائد غير مريحة، ولكن في بعض الحالات قد يكون ألم الجانب الأيمن بعد الاستيقاظ علامة على مشكلة صحية كامنة.

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نستعرض في السطور التالية، أسباب ألم الجانب الأيمن بعد الاستيقاظ من النوم، وفقًا لموقع "Medical news today".



أسباب ألم الجانب الأيمن بعد الاستيقاظ من النوم



وضعية النوم

يعتبر النوم على الظهر من أفضل طرق النوم، نظرًا لأنه يجعل الرأس والعنق والعمود الفقري في أوضاع محايدة، ولكن لا يستطيع الكثيرون الحفاظ على تلك الوضعية طوال ساعات النوم، وقد يتسبب النوم بوضعية غير صحية في الشعور بألم في الجانب الأيمن من الجسم بعد الاستيقاظ يمتد لعدة ساعات.



التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يؤدي للشعور بآلام شديدة في الجانب الأيمن من الجسم، يبدأ من البطن ويمتد إلى الساق اليمنى، وقد تزداد حدة الأعراض بعد الاستيقاظ من النوم، ويصاحب التهاب الزائدة الدودية عدد من الأعراض الأخرى، مثل الميل للقئ والإسهال مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ويحتاج المصاب للخضوع للفحوصات الطبية للتأكد من سبب الإصابة.



التهاب الكبد الحاد

ألم الجانب الأيمن من الجسم، وخاصة في الجزء العلوي من البطن، عرض شائع لالتهاب الكبد يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، مثل الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية ، واستخدام بعض الأدوية، واضطرابات المناعة الذاتية.



أمراض الكلى

التهابات الكلي والمثانة والحالبين تؤدي إلى الشعور بآلام في الجانب الأيمن من الجسم، ويمر به البعض، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم والانقطاع عن شرب الماء لساعات طويلة.



وقد تمتد تلك الآلام لتصل إلى العمود الفقري، ويصاحبها عدد من الأعراض الأخرى المزعجة مثل صعوبة التبول والألم عند التبول.



التهاب المرارة

التهاب المرارة يمكن أن يتسبب في الشعور بألم في الجانب الأيمن من الجسم قد يبدأ بعد الاستيقاظ من النوم، بسبب الضغط الذي يحدثه على الجانب الأيمن العلوي بالقرب من القفص الصدري والحجاب الحاجز، ويصاحب التهاب المرارة بعض الأعراض الأخرى التي تختلف حدتها من شخص لآخر، وتتمثل في اصفرار العين والجلد، الغثيان، والتعب العام والإرهاق.

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