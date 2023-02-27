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الإثنين، 27-02-2023 11:19 ص

الى ماذا يشير تعرق اليدين ؟

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من تعرق اليدين، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في عضو حيوي هام بالجسم.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العضو الحيوي الذي يقصده هو الغدة الدرقية، مؤكدًا أن التعرق دون بذل أي مجهود قد يدل على أنها تنتج هرموناتها بشكل يفوق المعدل الطبيعي.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن التعرق الزائد يصبح علامة مؤكدة على فرط نشاط الغدة الدرقية، إذا كان يعاني المريض أيضًا من فقدان الوزن والشعور الدائم بالجوع.


وأوضح أن علاج فرط التعرق -إذا لم يكن ناتجًا عن زيادة نشاط الغدة الدرقية- قد يستدعي بعض الأحيان الخضوع لعملية جراحية، يقوم فيها الطبيب بقطع أو تدبيس العصب السمبثاوي.

 

الكونسلتو الطبي

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