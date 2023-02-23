هل ارتفاع الكوليسترول يسبب التعرق؟

الوكيل الإخباري- ارتفاع الكوليسترول من الأمراض الخطيرة الشائعة حول العالم، يعاني بعض المصابين به من التعرق بشكل متكرر، خاصةً أثناء الليل، دون معرفة السبب وراء ذلك.



بحسب موقع "Onlymyhealth"، يعتبر التعرق من أعراض ارتفاع الكوليسترول المهملة، لأنه كثيرًا ما يحدث في فصل الصيف وأثناء ممارسة الرياضة وعند ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الإنفلونزا.

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ويصبح التعرق علامة مؤكدة على الإصابة بأمراض القلب، إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، حددها موقع "Drugs" في العلامات ع التالية:



- التعرق المفرط.

- التعرق الليلي.

- ألم في الصدر أو الذراع، يمتد إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

- ضيق التنفس.

- الدوخة.

- الغثيان أو عسر الهضم.

- التعب.



ويعد تصلب الشرايين من أمراض القلب التي يكشف عنها التعرق المفرط، تحدث الإصابة به، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار وترسبه على جدرانها الداخلية، مما يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب.



وفي دراسة أجريت عام 2011، وجد الباحثون أن التعرق الليلي عند النساء اللاتي بلغن سن انقطاع الطمث علامة تحذيرية على إصابتهن بارتفاع الكوليسترول.



وتوصل باحثو الدراسة لهذه النتيجة المثيرة للقلق، بعد متابعة الحالة الصحية لأكثر من 3 آلاف سيدة تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عامًا لمدة 7 سنوات.



ولاحظ الفريق البحثي أن نسبة الدهون في الدم، لا سيما الكوليسترول الضار، كان مرتفعة لدى النساء اللاتي أبلغن عن الشعور بالهبات الساخنة والمعاناة من التعرق الليلي لمدة 6 أيام على مدار أسبوعين متواصلين.



ومن جانبه، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة في مصر، إن معظم المصابين بارتفاع الكوليسترول لا تظهر عليهم علامات منذرة، لذلك يُصنف من الأمراض الصامتة.



وأضاف حتة أن التعرق، سواء المفرط أو الليلي، ليس بالضرورة أن يعاني منه جميع مرضى الكوليسترول المرتفع، مؤكدًا أن الأمر نسبي.



وأوصى استشاري الصحة العامة بالانتباه جيدًا لبعض الأعراض، لأنها قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، أبرزها:



- ألم في الساقين.

- الدوخة.

- النهجان عند بذل مجهود بسيط.

- ألم في الصدر.





وأكد أن معرفة أسباب ارتفاع الكوليسترول أولى خطوات الوقاية منه، لأنها تجعل الشخص أكثر حرصًا على تفاديها قدر الإمكان، وتشمل:



- السمنة المفرطة.

- قلة الحركة.

- الجينات الوراثية.

- الإفراط في الأطعمة الدسمة.

- التدخين.



الكونسلتو الطبي

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