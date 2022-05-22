انواع الذبحة الصدرية وطرق علاجها

الوكيل الإخباري - ماهي الذبحة الصدرية وماهي أنواعها، الذبحة الصدرية هي عبارة عن ألم يحدث في منطقة الصدر في مكان القلب نتيجة لعدم وصول الدم الغني بالأوكسجين بشكل كافي إلا عضلات القلب، والذبحة الصدرية من أعراض مرض الشريان التاجي، وهي ليست مرض مزمن يهدد الحياة، إلا أنها تنذر بالإصابة بالنوبة القلبية، ولها أعراض وأسباب وأنواع نتعرف عليها كما وردت في موقع "وزارة الصحة السعودية"، كما في التالي.





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1- الذبحة الصدرية غير المستقرة: وهي أخطر أنواع الذبحة الصدرية، وقد تدل على خطر الإصابة بأزمة قلبية، وتحدث بشكل مفاجئ، ولا تزول بعد الراحة، أو تناول الدواء، وأعراضها:

- حدوث ألم شديد في وسط الصدر، ويكون ألم مفاجئ.

- استمرار الألم لأكثر من نصف ساعة.

- في الحالات الخطيرة يزداد الألم ويكون بداية نوبة قلبية.

2 - الذبحة المخالفة للمعتاد: تحصل وقت الراحة، إلا أنها تزول بتناول الدواء، وأهم عرض لها الألم المفاجئ في وسط الصدر، وعادة ما تكون شديدة.



3 - الذبحة الصدرية الوعائية الدقيقة: تحدث في أوقات الضغوط النفسية كأول مرة، أو عند التعب واضطراب النوم وقلة الراحة، ومن أعراضها:

- استمرار الألم الصدر أكثر من عشر دقائق.

- الألم مؤلم وأكثر حدة.

الذبحة الصدرية المستقرة: وهي الأكثر شيوعاً والأقل خطورة، وتحدث عند الإجهاد، وتختفي مع الراحة.

ومن أعراضها:

1 - ألم وسط الصدر، وقد ينتشر الألم إلى الذراعين، أو الظهر، أو الفكين، أو الرقبة.

2 - الشعور بضغط وثقل في منطقة الصدر.

3 - مدتها لا تزيد على خمس دقائق.

علاج الذبحة الصدرية

1 - معرفة المسبب المرضي والسيطرة عليه أو علاجه أو خطوات العلاج.

2 - غالباً ما يكون العلاج في حالات الذبحة الصدرية المتكررة بالأدوية.

3 - في الحالات المتقدمة يجب الخضوع للجراحة.



كما أن إتباع نمط حياة صحي يقي من تطور الذبحة الصدرية ويقلل من مضاعفاتها ويساهم في السيطرة عليها.

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