التعرض للهواء الملوث يؤدي إلى أزمة قلبية في غضون ساعة فقط

الوكيل الإخباري - كشف باحثون عن الخطر الشديد الذي قد يتسبب فيه التعرُّض لهواء الملوث، مؤكدين أنه يحدث أزمة قلبية خلال مدة لا تتجاوز الساعة.

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وأوضحت دراسة حديثة، نشرت تفاصيلها "بوابة الأهرام" الإخبارية، أن التعرض لتلوث الهواء حتى بمستويات أقل من إرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية قد يؤدي إلى النوبة القلبية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التعرض لأي مستوى من أربعة ملوثات هواء شائعة، الجسيمات الدقيقة، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، يمكن أن يؤدي إلى سرعة ظهور متلازمة الشريان التاجي الحادة، وهو مصطلح شامل يصف أي حالة يتم فيها انسداد الدم الموفر لعضلة القلب، مثل النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، وألم الصدر الناجم عن الجلطات الدموية التي تسد الشريان مؤقتاً.

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