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الخميس، 09-06-2022 01:38 م

انواع من الاطعمة تسبب الصداع

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الوكيل الإخباري - تعاني نسبة كبيرة من الناس من الصداع الذي لا يعرفون له سبباً محدداً، في أحد أبحاثها أعلنت الدكتورة الأمريكية شاي داتا، أخصائية طب الأعصاب، أن الامتناع عن تناول الجبنة والشوكولاتة يساعد على التخلص من الصداع.

وتشير داتا في حديث لموقع "كل هذا.. لا هذا"، إلى أنه للتخلص من الصداع، يجب الامتناع عن تناول الجبنة والشوكولاتة وتناول المزيد من الفواكة والخضراوات الطازجة، وكذلك الامتناع عن الوجبات السريعة والأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة.

وتضيف: يجب التوقف أيضاً عن تناول الجبنة والشوكولاتة من أجل التخلص من الصداع النصفي، إضافة إلى الزبادي واللبن الرائب والمعجنات الحلوة والمكسرات والزيتون وفول الصويا والحمضيات والموز والأفوكادو والطماطم والبصل والذرة والصلصات والخل.

وللتخلص من الصداع المتكرر، يجب التحكم بالنوم، ومحاولة تحسين نوعية النوم باستخدام الروائح والوخز بالإبر ورياضة اليوغا ومن الضروري ممارسة تمارين رياضية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من الحالات العصبية.

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