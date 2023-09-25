بدون أدوية.. طرق منزلية تخلصك من تشنجات المعدة

الوكيل الإخباري - يشعر البعض بالغثيان وعدم الراحة أثناء حدوث تشنج المعدة، ورغم توافر بعض الأدوية لعلاجه إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من حدة الأعراض.

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طرق منزلية تساعد في التخلص من تشنجات المعدة



1- الزنجبيل

أظهرت الدراسات، أن الزنجبيل يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لبعض أنواع اضطرابات المعدة، حيث يعتبر الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات، في أشكال عديدة، حيث يمكن مضغه أو تناول مكملاته الغذائية.



2- شاي البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج في تخفيف آلام المعدة المضطربة عن طريق العمل كمضاد للالتهابات، حيث تساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات عضلات المعدة على الاسترخاء، مما قد يقلل من آلام التشنجات.



3- اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

يساعد تناول نظام غذائي يحتوي على الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص لتهدئة اضطراب المعدة، حيث يمكن أن يساعد في علاج الغثيان أو الإسهال.

يحتوي هذا النظام الغذائي على أطعمة منخفضة الألياف وعالية الارتباط، خاصة إن أي من هذه الأطعمة لا تحتوي على الملح أو البهارات، التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.



4- النعناع

غالبًا ما يُستشهد بالنعناع كعلاج مفيد للغثيان واضطراب المعدة لأن المنثول الموجود في أوراقه مسكن طبيعي أو مسكن للألم، لذلك فقد يمنع النعناع آلام المعدة ويخفف من الشعور بالغثيان.



5- خل التفاح

خل التفاح يحفز تدفق اللعاب ويعزز إنتاج حمض المعدة ثم العصارات الهضمية في الأمعاء، حيث أظهرت دراسات أجريت على حيوانات أيضًا دليلًا على أن خل التفاح يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حالات الالتهاب في الأمعاء.

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