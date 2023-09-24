هل ارتفاع الكوليسترول يسبب الغثيان؟

الوكيل الاخباري- يُعتقد أن ارتفاع الكوليسترول بالدم يؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، لا سيما المعدة والأمعاء، خاصةً أن عددًا من المرضى يعانون من بعض المشكلات، مثل الغثيان.

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العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول والغثيان



عندما ينتج الكبد الكوليسترول بمستويات أكثر من المعدل الطبيعي، تواجه مادة الصفراء صعوبة كبيرة في إذابته، مما يؤدي إلى الإصابة بحصوات المرارة.



ويعتبر الغثيان من العلامات التحذيرية على الإصابة بحصوات المرارة، التي تشمل أعراضها أيضًا:



- ألم في الجزء العلوي من البطن.



- ألم أسفل الظهر.



- ألم في الكتف الأيمن.



- القيء.



- انتفاخ البطن.



- عسر الهضم.



- الغازات.



ويجب على مرضى حصوات المرارة اتباع نظام غذائي خالٍ من الأطعمة الغنية بالدهون تمامًا، لأن هذه الأعراض، بما في ذلك الغثيان، تصبح أكثر سوءًا عند تناول الوجبات الدسمة.



ومع ذلك، لا تحدث أعراض حصوات المرارة لجميع المرضى، حيث تظهر فقط عند 20% من المصابين بها، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول إجراء فحوصات دورية على الجهاز الهضمي، للكشف المبكر عنها وعلاجها سريعًا.



ويرجى العلم أن إهمال علاج حصوات المرارة قد يهدد المريض بمضاعفات في غاية الخطورة، للاطلاع عليها، اضغط هنا.