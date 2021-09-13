بريطانيا تبدأ تجربة اختبار دم لـ50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية عن البدء بإجراء أكبر تجربة في العالم، لاختبار الدم "جاليري" الرئيسي من إنتاج شركة جريل الذي يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض.

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وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الاثنين، أن هيئة الصحة الوطنية البريطانية تأمل في أن يشارك آلاف الأشخاص في أجزاء كثيرة من إنجلترا في أكبر تجربة في العالم لفحص الدم الذي يمكنه اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور الأعراض.



واضافت انه يمكن لاختبار "جاليري" ، المتاح حالياً في الولايات المتحدة ، اكتشاف السرطانات التي لا يتم فحصها بشكل روتيني ويمكن أن يحدد مكان المرض في الجسم، واكتشاف السرطانات التي يصعب التعرف عليها مبكرا ، مثل سرطان الرأس والعنق والأمعاء والرئة والبنكرياس والحلق.

بترا