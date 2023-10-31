بعد التوقف الطويل .. نصائح ذهبية للعودة للرياضة

الوكيل الإخباري - أوصى البروفيسور إنجو فروبوزه بالعودة التدريجية لممارسة الرياضة بعد التوقف الطويل، وذلك لتجنب الإصابات.



وأوضح الأستاذ بالجامعة الرياضية بمدينة كولن الألمانية أنه بعد التوقف عن ممارسة الرياضة لمدة طويلة تفتقر العضلات والأربطة للمرونة الكافية، ما يرفع خطر الإصابة بالشد والقطع.



وأضاف فروبوزه أن مَن لا يستطيع رفع الأثقال، التي كان يرفعها قبل التوقف عن ممارسة الرياضة، يمكنه تقليل كمية الأثقال مع زيادة عدد التكرارات.



وبشكل عام ينبغي الاهتمام بفترات الاستشفاء؛ حيث ينبغي أخذ فترة راحة لا تقل عن يومين بعد ممارسة تمارين القوة، في حين ينبغي أخذ فترة راحة لا تقل عن يوم بعد ممارسة رياضات قوة التحمل كالجري والسباحة.

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