الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

"مواصلتي" تطبيق حكومي جديد يخص النقل العام

بعد منع الامارات استيراد طراز سيارات كهربائية.. "وكلاء السيارات" تطالب بخطوة مماثلة في الأردن

ضبط 10 اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الشونة الجنوبية

الخطوط اليمنية تطلب تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين عمّان وصنعاء صيفا

رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في قطاع الألبسة

إصابة 4 صيادين برصاص بحرية الاحتلال في بحر غزة

في أسبوع دامٍ 10 جرائم مفزعة شهدها الأردن

تجار: الأردن يعد المصدر الأول للمستوردات الغذائية في السوق القطرية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الخميس، 09-03-2023 01:10 م

بعد سنّ الثلاثين.. النساء عرضة لهذه الأمراض

5957611-1536914932


الوكيل الإخباري - من المعروف أن هناك فروقاً جسدية كثيرة بين الرجل والمرأة، وبالتالي فالمرأة عرضة للعديد من الأمراض بعد سنّ الثلاثين، لذا من الضروري أن تهتمّ بصحتها.

نشر موقع TheHealthSite تقريراً طبياً عن المخاطر الصحية التي تكون المرأة عرضةً لها بعد بلوغ سنّ الثلاثين، والتي لا بدّ من ملاحظتها وتجنب حصولها من خلال التغذية السليمة وتناول الفيتامينات المناسبة وممارسة الرياضة.

اضافة اعلان

 

وأكد التقرير أن قلوب النساء أصغر في الحجم من قلوب الرجال، ومعدل ضربات قلب المرأة أسرع نسبياً ويمكن أن ينبض من 78 إلى 82 مرة في الدقيقة، لذا فالنساء أكثر عرضةً للإصابة بأمراض القلب الحرجة والنوبات القلبية المميتة، ومرض السكري لأسباب عدة، منها السمنة والتغيرات الهورمونية والتاريخ العائلي وسكري الحمل، وتغير مستوى السكر في الدم أثناء الدورة الشهرية ومضاعفات انقطاع الطمث، لذا لا بدّ للمرأة من أن تحمي نفسها من هذا المرض المعقد والذي يرافقها مدى الحياة.

كما لفت التقرير إلى أن المرأة معرّضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي بعد سنّ الثلاثين، لذلك يجب عليها إجراء الفحص الذاتي لسرطان الثدي بعد أيام قليلة من انتهاء الدورة الشهرية، ويجب أيضاً أن تخضع النساء فوق سنّ الأربعين للكشف الكامل عن سرطان الثدي كل عامين.

وقد تعاني المرأة بعد سنّ الثلاثين من هشاشة العظام، وهي حالة طبية تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة تدريجاً، مما يجعلها أكثر عرّضة للكسور. ويمكن أن تحدث هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، وفي سنّ مبكرة لأسباب تشمل نقص الكالسيوم والتهاب المفاصل وعادات نمط الحياة السيئة مثل التدخين.

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2021-06-21_01-31-14_745183

آلام العضلات تنذر بأمراض خطيرة

50601-وصفات-طبيعية-لترطيب-الشفاه-الجافة

الشفاه الجافة أو المتشققة قد تشير إلى الإصابة بحالة صحية 'قاتلة'

5f20b63d-c7fc-4a1b-92ef-422a8b72017e

فيتامينات يمكن أن تساعد على الحماية من فقدان البصر!

bigstock-Pills-With-Magnesium-Mg-Elemen-124536353-765x383-1

هل تساعد مكملات المغنيسيوم على النوم؟

الامراض-وتغير-الطقس

الأمراض وتغيّر الطقس... ما العلاقة بينهما؟

2023_3_7_22_5_55_443

في شهر التوعية بسرطان القولون- أستاذة أورام تكشف نسبة عودته بعد الشفاء

أخبار متعلقة
متى-يظهر-تأثير-الرجيم-على-الجسم_700x330

هذا ما يحدث للجسم عند اتباع حمية قاسية !

2022_2_22_21_0_22_334

تناول الكالسيوم وفيتامين د معًا.. هل يسبب أضرارًا؟

220165

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم: 5 علامات يجب التنبّه إليها