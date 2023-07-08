بعد وفاة أحمد قنديل .. كيف يسبب الحزن النوبة القلبية؟

الوكيل الإخباري- حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني في مصر، بعد وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل، الاثنين الماضي ، عن عمر يناهز 36 عامًا، جراء إصابته بنوبة قلبية.



وقبل وفاته، مر قنديل بحالة نفسية سيئة بعد رحيل والدته، التي غيبها الموت منذ 7 أشهر، وبات ذلك واضحًا من منشوراته على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يعتقدون أنه توفي حزنًا عليها.



في التقرير التالي، نستعرض العلاقة بين الحزن والنوبة القلبية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS.

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العلاقة بين الحزن والنوبة القلبية

لا يؤثر الحزن -أحد الأعراض الشائعة للاكتئاب- فقط على الحالة المزاجية، بل يؤدي أيضًا إلى حدوث بعض التغيرات الفسيولوجية بالجسم، مثل زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.



وتزداد ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم لدى مريض الاكتئاب، نتيجة لزيادة مستويات هرمون الكوريتزول في الجسم، الذي قد يتسبب مع مرور الوقت في الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.



علاوة على ذلك، قد يُقبِل مريض الاكتئاب على ارتكاب عادات خاطئة، تجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، لا سيما النوبة القلبية، أبرزها:



- الإفراط في تناول الطعام.

- عدم ممارسة الرياضة.

- التدخين بشراهة.

- قلة أو كثرة النوم.



وهناك مرض آخر قد يسببه الحزن، يشترك مع النوبة القلبية في بعض الأعراض، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، وهو متلازمة القلب المكسور



نصائح للتغلب على الاكتئاب



يمكن التغلب على الاكتئاب، ومن ثم منعه من التأثير على صحة القلب، عن طريق اتباع الإرشادات التالية:



- البقاء على التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة، لأن العزلة الاجتماعية تزيد من خطورة الاكتئاب.



- ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، لأنها تساعد على تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب.



- تناول الخضراوات والفواكه، لإمداد الجسم بالألياف الغذائية، التي تساعد على كبح الشهية.



- تناول الأطعمة المحسنة للمزاج، مثل الموز والشوكولاتة الداكنة والأسماك الدهنية.



- طلب المساعدة من أخصائي الصحة النفسية، للحصول على مضادات الاكتئاب المناسبة.



الكونسلتو الطبي

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