الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

تجارة عمان تدعو القطاع التجاري لتمكين العاملين من المشاركة بالانتخابات

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

الضمان : 6 آلاف متقاعد حصلوا على بطاقات سلف استهلاكية

مذكرة تفاهم بين اليرموك و كونراد أديناور الألمانية في مجال التدريب الطلابي

المحكمة تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا لوزير الصحة

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

الملك في دارة فاضل باشا الفهيد

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

الإثنين، 21-03-2022 04:38 م

بعض النصائح المتعلقة بإعطاء الطفل الشوكولاتة

الشوكولاتة-و-الرضع


الوكيل الإخباري - كل أم تجد نفسها يوماً أمام مشهد لا يقاوم، وهو رؤية طفلها الصغير يأكل الشوكولاتة بنهم شديد ووجهه ملطخ بها، وعيناه تتألقان وتتوسلان بطلب المزيد منها.  

اضافة اعلان


إذا كنت ترغبين في تقديم الشوكولاتة إلى طفلك الصغير فإننا نقترح عليك بعض النصائح:

 

1 - توصي الجمعية الأميركية لطب الأطفال بأنه لا ينبغي إعطاء الأطفال الشوكولاتة قبل سن الثانية من العمر.
2 - يجب تجنب إعطاء الطفل الشوكولاتة قبل 4 ساعات من النوم، لأنها تحتوي على الكافيين الذي يخلق اضطرابات على صعيد النوم. ضعي في اعتبارك كمية الكافيين التي سيحصل عليها الطفل في كل حصة، فحتى أكواب بودنغ الشوكولاتة وحليب الشوكولاتة تحتوي في طياتها على مقادير صغيرة من الكافيين.
3 - إذا كان الطفل يشكو من مشاكل هضمية فإن إعطاء الشوكولاتة ممنوع.
4 - احرصي كل الحرص على مراقبة طفلك عن كثب عند تناوله الشوكولاتة لأول مرة للبحث عن أي ردود فعل تحسسية طارئة قد تحصل. 
5 - يجب إعطاء الشوكولاتة للطفل باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع، وعدم السماح بها، بأي شكل من الأشكال، لتحل محل البدائل الصحية الأخرى المليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو.
6 - عند التسوق لشراء الشوكولاتة لمشاركتها مع طفلك الصغير، اختاري تلك التي تحتوي على كميات قليلة من السكر المضاف.

7 - إذا اخترت أن تقدمي الشوكولاتة إلى طفلك فحذار من إعطائها على شكل قطع لأنها قد تعلق في حلقه فتعرضه للاختناق. إن الطريقة الفضلى والأكثر أماناً تتمثل في إعطاء حليب الشوكولاتة، فهو سائل يشربه الطفل بسهولة ويحتوي على كمية زهيدة من الكافيين.

 

صحتك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-162406-world-down-syndrome-day_700x400

العالم يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

QLED_Lifestyle_TV_certification_main1FF

تجنبوا قيلولة النهار.. قد تؤدي للإصابة بالزهايمر

resized_حفاظ الام على صحتها مهم لاستمرارها في العطاء

نصائح ذهبية للأمهات لتفادي الإصابة بالاضطرابات النفسية

2018_8_15_18_1_38_894

لون أظافرك يكشف حالتك الصحية.. احذر هذه الأمراض

173-125412-herniated-disc-symptoms-prevention-methods-3

الانزلاق الغضروفي.. أسبابه وطرق الوقاية

GGEKHUTLXF

أطعمة تسبب أضرارا للمعدة

أخبار متعلقة
98698759104dcdfd41cb6e96e78736deb5f5add6f6311da8e80

نصائح لحماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام

chocolates-g75794fb01_1280

فوائد صحية عند التوقف عن تناول الشوكولاتة