بعض النصائح المتعلقة بإعطاء الطفل الشوكولاتة

الوكيل الإخباري - كل أم تجد نفسها يوماً أمام مشهد لا يقاوم، وهو رؤية طفلها الصغير يأكل الشوكولاتة بنهم شديد ووجهه ملطخ بها، وعيناه تتألقان وتتوسلان بطلب المزيد منها.

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إذا كنت ترغبين في تقديم الشوكولاتة إلى طفلك الصغير فإننا نقترح عليك بعض النصائح:

1 - توصي الجمعية الأميركية لطب الأطفال بأنه لا ينبغي إعطاء الأطفال الشوكولاتة قبل سن الثانية من العمر.

2 - يجب تجنب إعطاء الطفل الشوكولاتة قبل 4 ساعات من النوم، لأنها تحتوي على الكافيين الذي يخلق اضطرابات على صعيد النوم. ضعي في اعتبارك كمية الكافيين التي سيحصل عليها الطفل في كل حصة، فحتى أكواب بودنغ الشوكولاتة وحليب الشوكولاتة تحتوي في طياتها على مقادير صغيرة من الكافيين.

3 - إذا كان الطفل يشكو من مشاكل هضمية فإن إعطاء الشوكولاتة ممنوع.

4 - احرصي كل الحرص على مراقبة طفلك عن كثب عند تناوله الشوكولاتة لأول مرة للبحث عن أي ردود فعل تحسسية طارئة قد تحصل.

5 - يجب إعطاء الشوكولاتة للطفل باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع، وعدم السماح بها، بأي شكل من الأشكال، لتحل محل البدائل الصحية الأخرى المليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو.

6 - عند التسوق لشراء الشوكولاتة لمشاركتها مع طفلك الصغير، اختاري تلك التي تحتوي على كميات قليلة من السكر المضاف.

7 - إذا اخترت أن تقدمي الشوكولاتة إلى طفلك فحذار من إعطائها على شكل قطع لأنها قد تعلق في حلقه فتعرضه للاختناق. إن الطريقة الفضلى والأكثر أماناً تتمثل في إعطاء حليب الشوكولاتة، فهو سائل يشربه الطفل بسهولة ويحتوي على كمية زهيدة من الكافيين.

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