السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 11-06-2022 10:34 ص

بعيدا عن الجهاز التنفسي .. دراسة جديدة عن أمراض يسببها التدخين

أضرار-التدخين-على-الجهاز-التنفسي


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة من جامعة نيفادا، ضرراً يطال الرجال المدخنين، ويمكن أن يتسبب في مجموعة من الحالات الخطيرة، تتضمن أمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة.

وقال الباحثون إن المدخنين الذكور، الذين هم أكثر عرضة للتدخين من النساء، يعرضون أنفسهم لخطر متزايد بشكل كبير للإصابة بهشاشة وكسور العظام والموت المبكر. وقال كبير الباحثين في الدراسة تشينغ وو، الباحث في معهد نيفادا للطب الشخصي: «يميل الرجال إلى التدخين أكثر من النساء، ما يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، والتي كان يُعتقد تقليدياً أنها مرض نسائي». 

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